Calvizzano. De Rosa subentra in consiglio comunale, Pisani: “Auguri di buon lavoro”

132 Visite

Desidero augurare buon lavoro al neo consigliere comunale Valentino De Rosa, subentrato al sottoscritto, nel corso dell’ultima assise consiliare. Sono certo che saprà svolgere al meglio il suo incarico e darà un validissimo contributo all’Amministrazione, con particolare riguardo alla periferia di San Pietro dove è’ nato e vive.

Ringrazio di cuore il Sindaco Giacomo Pirozzi e tutti i colleghi di maggioranza con i quali ho collaborato nel corso del mio mandato da consigliere.

Come spesso accade in questi casi, si vocifera di possibili retroscena politici che mi avrebbero indotto alle dimissioni. Li smentisco categoricamente. Ho rassegnato le mie dimissioni dall’incarico per pregressi accordi presi in precedenza con il neo consigliere De Rosa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews