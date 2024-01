Marano, De Stefano: “L’assurda gestione del parcheggio adiacente la farmacia Leone”

Percorrendo una delle strade principali di Marano, salta subito all’occhio l’assurda gestione del parcheggio adiacente alla farmacia Leone in Via Merolla.

Sorgono domande legittime riguardo ai permessi che consentono l’occupazione prolungata di uno spazio originariamente destinato a carico e scarico merci.

Ci interroghiamo sulla validità dei permessi ottenuti e chiediamo chiarezza riguardo ai paletti e alle catene che sono stati installati, limitando l’accesso a tale area.

Un punto critico da valutare è la questione della responsabilità in caso di incidenti:

supponiamo, ad esempio, che un pedone inciampi a causa di uno di questi ostacoli: chi sarebbe chiamato a rispondere di eventuali danni o lesioni?

La situazione assume una sfumatura ancor più triste, considerando la vicinanza della farmacia Leone alla casa comunale;

assurdo il fatto che nonostante sia in prossimità dell’ente amministrativo, sembri agire in modo discutibile senza apparenti conseguenze.

Da ció si nota come l’amministrazione comunale, rappresentata sia dalla maggioranza che dall’opposizione, sembri ignorare la questione.

La percezione generale è che si stia facendo finta di non vedere, non sentire e non parlare, proprio come le famose tre scimmiette.