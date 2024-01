89 Visite

Jannik Sinner da favola: batte Andrey Rublev 6-4, 7-6, 6-3 e si qualifica per la prima volta in semifinale agli Australian Open, diventando il secondo azzurro a riuscirci dopo Matteo Berrettini. Il n°4 del mondo si prepara ora per la sfida più attesa: venerdì affronterà il 10 volte campione Novak Djokovic.













