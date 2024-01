Qualiano. Pusher 48enne trovato con 62 dosi di cocaina: arrestato

151 Visite

Operazione a largo raggio a Qualiano con controlli e perquisizioni da parte dei carabinieri della locale stazione che con il prezioso contributo del nucleo cinofili di Sarno hanno setacciato la zona.

A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio il 48enne già noto alle forze dell’ordine Gennaro Iorio.

Durante le perquisizioni i Carabinieri hanno fatto visita all’abitazione dell’uomo e lí hanno rinvenuto e sequestrato 62 dosi di cocaina. La droga era all’interno di una busta sul davanzale della finestra della camera da letto insieme ad un bilancino di precisione e a diverso materiale per il confezionamento della droga.

Trovati, poi, all’interno del comodino, 3mila euro in contanti.

I Carabinieri hanno anche perquisito il garage di Iorio dove hanno rinvenuto e sequestrato altri 14 grammi di cocaina e un paio dosi di hashish.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio

NATO A NAPOLI IL 25.07.1975













