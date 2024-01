Finanza e Polizia, appalti e concessioni per il rione Terra di Pozzuoli: arrestati Oddati e Figliolia

528 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Seconda “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nei confronti di 11 persone (di cui 4 sottoposte alla custodia in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di influenze illecite.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di articolate indagini che avrebbero fatto emergere:

– turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli;

– ipotesi di corruzione per ottenere l’aggiudicazione di altra pubblica concessione;

– intermediazioni illecite sia per l’affare della conversione in struttura alberghiera del Rione Terra, sia per ulteriori appalti pubblici.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, pertanto, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













