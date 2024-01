Il Papa da Fazio: “Dimissioni? E’ una possibilità, ma non ora”

46 Visite

Le dimissioni sono una possibilità, ma non ora. È così che Papa Francesco ha risposto a Fabio Fazio, durante un’intervista a Che Tempo Che Fa sul Nove. “Non è un pensiero né una preoccupazione né un desiderio, ma una possibilità aperta a tutti i Papi – ha detto Bergoglio –. Ma al momento non è al centro dei miei pensieri”. “Finché mi sento di servire vado avanti”, se cambierà la condizione “sarà da pensarci”, ha spiegato il Pontefice. E alla domanda su come sta, ha risposto: “Ancora viv













