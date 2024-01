MARANO, COLPO DI SCENA AL PROCESSO INFINITO: ASSOLTI ANGELO SIMEOLI, I FIGLI E 50 IMPUTATI

820 Visite

Colpo di scena al processo infinito (si trascinava da 10 anni) a carico della famiglia di Simeoli Angelo, noto palazzinaro di Marano, rinviato a giudizio anche in altri processi. Assolto Angelo Simeoli, i figli imputati, tra cui Renato e Carlo, e una cinquantina di imputati accusati di intestazione fittizia. Beni restituiti per circa 100 milioni di euro. Sulla figura di Angelo Simeoli avevano riferito decine di pentiti del clan Polverino e dell’area giuglianese-casertana. Gli imputati, a vario titolo, erano accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. Il fatto, secondo i giudici del tribunale di Napoli, non sussiste. Simeoli Angelo e figli sono rinviati a giudizio anche in altri procedimenti. Per Renato, per la vicenda di Villa Borghese, il pm Giuseppe Visone ha chiesto quattro anni di reclusione. Il verdetto è atteso a breve.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews