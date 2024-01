Sondaggio Swg, l’annuncio di Enrico Mentana fa tremare Schlein

70 Visite

Secondo le ultime rilevazioni, il partito di Giorgia Meloni è l’unica formazione che cresce. Nell’ultima settimana Fratelli d’Italia è riuscita a crescere addirittura dello 0,7% portandosi a +0,7% dal Pd. Trema la Schlein.

Ma vediamo nel dettaglio quali Fratelli d’Italia è l’unico partito che guadagna. Guadagna lo 0,7& e torna al 29,2%. Dieci punti in più del Partito democratico che perde lo 0,3% ed appunto al 19,1%. Il M5S perde lo 0,4% ed è al 16,4%. Stabile la Lega al 9,1%. Forza Italia guadagna un decimale al 7,3%, Azione +0,3% al 4%, Italia Viva +0,1% arriva al 3,5%. In calo sono tutti gli altri indistintamente: Verdi e sinistra, +Europa, Per l’Italia, Noi moderati e Unione popolare.













