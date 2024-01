Disastro Napoli, Il Torino ne fa tre: azzurri al nono posto

142 Visite

Il Napoli di Walter Mazzarri non sa più vincere e la crisi continua: il Torino si è imposto con un rotondo 3 a 0. La squadra di Ivan Juric è passata in vantaggio nel finale del primo tempo con Antonio Sanabria, poi ha dilagato nella ripresa con i gol di Nikola Vlasic e Alessandro Buongiorno. Esordio da dimenticare, invece, per Pasquale Mazzocchi. Entrato in campo all’inizio della ripresa, l’ex Salernitana ha commesso un brutto fallo ed è stato espulso. A causa di questa sconfitta, il Napoli resta a 28 punti e scivola al nono posto, mentre il Torino si porta a meno uno dagli azzurri.













