Giugliano, Mazzamauro premiato come miglior presidente di C

L’intera famiglia del Giugliano Calcio 1928, dirigenti, staff tecnico e medico, calciatori e ogni singolo membro del club si congratulano con il Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, che nella serata di ieri è stato premiato al – “GRAN GALÁ DEL CALCIO – ITALIAN FOOTBALL AWARDS” – come Miglior Presidente, Serie C Girone C, dell’anno sportivo 2022/2023. Un premio che inorgoglisce tutta la famiglia del Giugliano Calcio 1928 e che certifica il fruttuoso e virtuoso lavoro che la famiglia Mazzamauro tutta, con a capo il Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, svolge costantemente, giorno dopo giorno in costante crescita e evoluzione continua, per il bene del Giugliano Calcio 1928. Al Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, il più sentito abbraccio e le congratulazioni più sincere da parte di tutto il club per il premio vinto.

