Marano, convento francescano: l’altro ieri cerimonia in ricordo delle vittime di Nassiriya, a venti anni dall’accaduto. Presenti carabinieri, associazione carabinieri, quella dei finanzieri, protezione civile. Cerimonia intensa e partecipate. Assente il sindaco e la politica tutta. Altra brutta pagina per la città, come evidenziato da alcuni partecipanti all’evento.













