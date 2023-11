146 Visite

Il tecnico azzurro Rudy Garcia conferma il tridente che ha iniziato le ultime partite contro Salernitana e Union Berlino: Politano sulla destra, Kvarastkhelia sulla sinistra e Raspadori prima punta con Simeone pronto a subentrare. In difesa c’è Rrahmani, non convocato dal Kosovo. Solito ballottaggio Olivera-Mario Rui con l’uruguagio favorito. Andreazzoli perde ancora Baldanzi per un problema alla caviglia.













