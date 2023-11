Maestro elementare ma aveva solo la licenza media: indagato

Un cinquantenne, residente a Salerno e con origini stabiesi, è al centro di un’indagine per presunte irregolarità nel suo percorso di istruzione, in particolare riguardo al suo presunto diploma falso. La vicenda ha coinvolto la sua attività di supplente presso una scuola elementare di Cremona per un periodo di cinque mesi, da settembre 2022 a gennaio 2023.

La scoperta è avvenuta quando la dirigente della scuola ha notato incongruenze nell’ortografia e nel linguaggio utilizzato dall’individuo, sollevando dubbi sul suo background accademico. Questo ha portato alla segnalazione alla Polizia e da qui è partita l’indagine che ha rivelato che lo stabiese avrebbe presentato un diploma falso per accedere alla graduatoria provinciale territoriale di Cremona.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno rivelato discrepanze nel diploma presentato online che presentava numeri di protocollo incompatibili con le procedure standard. Verifiche ulteriori, svolte presso un istituto a Castellamare di Stabia, hanno confermato la falsità del diploma e che il 50enne non aveva mai frequentato quella scuola.

Con il mandato della Procura della Repubblica di Cremona, la Squadra Mobile di Salerno ha eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, ritrovando e sequestrando il diploma contraffatto.

Il presunto falsario è stato formalmente indagato e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per determinare il profitto economico ottenuto illegalmente, che si stima intorno ai 10.000 euro in qualità di supplente non regolarmente qualificato.