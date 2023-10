FdI, festa per un anno di governo, Meloni assente dopo il caso Giambruno. Il videomessaggio: “Chi ci attacca rotola nel fango”

86 Visite

Giorgia Meloni non c’è. Ha preferito restare con sua figlia Ginevra. E si è collegata con un videomessaggio alla festa di FdI “L’Italia vincente – Un anno di risultati” nell’anniversario della nascita del governo. “Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione” sono i militanti di FdI, dice nel video registrato e trasmesso al teatro Brancaccio di Roma. “Io sono fiera di quanto fatto, fiera di voi, ho sempre camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi. La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima. Testa dritta, sguardo rivolto verso l’alto – continua Meloni – Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto”.













