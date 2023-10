Anci. Buonajuto: “Legalità, trasparenza, burocrazia e investimenti al centro del dibattito”

27 Visite

Il vicepresidente, delegato a Sicurezza e legalità e sindaco di Ercolano invito tutti gli amministratori a esser presenti a Genova “per vivere uno straordinario momento di condivisione e parlare di come affrontiamo e risolviamo le criticità”

“Al centro dell’Assemblea di Genova ci saranno temi che rappresentano le nostre difficoltà quotidiane: parleremo di legalità, trasparenza, eccesso di burocrazia e di quegli investimenti che dovranno cambiare il futuro delle nostre città”. Così il vicepresidente dell’Anci, delegato a Sicurezza e legalità e sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, in un passaggio del video intervento in vista della 40^ assemblea annuale dell’Anci, in programma dal 24 al 26 ottobre prossimi presso il polo fieristico di Genova.

Buonajuto interverrà in plenaria durante il panel dedicato ai bisogni sociali e alle sfide della salute delle comunità, che vedrà la partecipazione dei ministri Orazio Schillaci (Salute), Andrea Abodi (Sport e giovani) e Alessandra Locatelli (Disabilità) ed in programma il 26 ottobre.

“Invito tutti gli amministratori a esser presenti – aggiunge Buonajuto – per vivere uno straordinario momento di condivisione e parlare di come affrontiamo e risolviamo le criticità”.













