Marano, zone rosse? Fugati tutti i dubbi: anche via San Tommaso e Sant’Agostino sono inserite nella lista. Il nuovo Puc preveda il divieto di edificabilità

215 Visite

Via Sant’Agostino e via San Tommaso. Molti cittadini ci hanno scritto chiedendo lumi – dopo il nostro articolo di ieri – circa l’inserimento in zona rossa delle due arterie. Ebbene, dopo ulteriori verifiche espletate nella giornata di oggi con il comando della polizia municipale e il responsabile della protezione civile, possiamo ribadire con assoluta certezza che le due arterie (quasi per intero) sono in zona rossa. In quella parte della città, anche se non esistono vincoli specifici al momento (ma i progettisti del nuovo Puc e il sindaco Morra hanno pensato alla necessità di inserire tale vincolo), si continua a costruire e alla grande, così come in via San Marco. Ma non sarebbe il caso, visto che si parla di gravi pericoli, visto che il sindaco partecipa alle riunioni in prefettura, inserire divieto di totale edificabilità per quelle specifiche aree nonché per tutte le arterie in zona rossa? Nel Puc si può fare, indipendentemente dagli indirizzi regionali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews