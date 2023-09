Caivano: Silvestro (Fi), governo sta mantenendo promesse, ora investire su famiglie e minori

60 Visite

“’Vogliamo solo essere normali’. Questo l’appello di don Maurizio Patriciello, oggi in audizione in Commissione al Senato. Su Caivano il Governo si è mosso in maniera celere e sta mantenendo le promesse fatte durante la visita al Parco Verde di qualche settimana fa. Con il decreto Caivano abbiamo scommesso nel riscatto di quei territori. L’aumento dei Carabinieri e della Polizia c’è stato e stanno operando senza sosta, adesso è tempo di investire soprattutto sul contrasto alla dispersione scolastica e nel recupero delle famiglie e i minori in difficoltà”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.













