MARANO, RIDUZIONE TARI: Chi si fa carico dei tanti cittadini che non hanno gli strumenti per accedere ai servizi digitali?

Quest’anno anche la domanda per la riduzione TARI va presentata attraverso la piattaforma elettronica. Tante le richieste di aiuto da parte dei cittadini in modo particolare dalle persone anziane che non hanno una rete familiare. Chi se ne fa carico? Qualcuno ci ha pensato? Aderire al Codice di Amministrazine Digitale per una Pubblica Amministrazione è cosa buona e giusta. È altrettanto però doveroso per un’ Ente e per un’ Amministrazione democraticamente eletta farsi carico delle persone più fragili accompagnandole per mano ad accedere ai servizi digitali per il riconoscimento dei propri diritti. L’idea di organizzare Sportelli Comunali, non ingolfando la macchina comunale gia’ in ginocchio ma coinvolgendo organizzazioni sociali del territorio per aiutare chi si trova in difficoltà, è un modo concreto per non lasciare indietro nessuno. Prevedere modalità miste per le persone in difficoltà nessuno ci ha pensato? Questo il compito della politica e delle Istituzioni avere cura della parte più fragile della città. Sinistra Italiana Marano e Città dei Diritti continueranno ad organizzare giornate di Sportello Sociale Sociale per aiutare quanti avranno bisogno di aiuto ad inoltrare la domanda.

Stefania Fanelli Consigliera Comunale Lista Fanelli Sindaco La Città dei Diritti