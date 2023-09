Campi flegrei, ieri la scossa più forte degli ultimi 39 anni

154 Visite

Una scossa, forte, come non era mai stata avvertita negli ultimi 39 anni. E tanta paura in tutta l’area intorno all’epicentro e fino a Napoli. I Campi Flegrei sono tornati a tremare poco prima di sera, ieri, e stavolta in maniera importante se è vero che la strumentazione ha fatto segnare al termine della scossa più significativa una magnitudo di 3,8. Gli orologi segnavano le 19.45 ed era già buio da un po’.

Il cratere degli Astroni a Napoli è un’area naturalistica su cui estende la sua responsabilità il Wwf. Il bosco, che ricade nel territorio di Agnano, costituisce una corona naturale intorno ad un vecchio cratere emerso che forma un tutt’uno con la caldara dei Campi Flegrei.













