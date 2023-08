91 Visite

Buona la prima per il Napoli. Passati in svantaggio su tiro degli undici metri, gli azzurri non demordono e rimontano con Politano, autore del pareggio, e una doppietta dello scatenato Osimhen. Partenza un po’ lenta, quella del Napoli. Poi dopo il gol la compagine di Garcia innesca la marcia giusta e si sbarazza agevolmente dei laziali. Primi tre punti in campionato.













