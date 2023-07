MARANO, ALTRA GIORNATA CAMPALE SUL FRONTE IDRICO: ANCORA GUASTI ALL’IMPIANTO C3, ACQUA IN STRADA E SPRECO ENORME. MORRA NON PERVENUTO, IN TANTI A SECCO

129 Visite

Ancora guasti agli impianti, ancora all’impianto C3 e tante zone con i rubinetti a secco: da via Recca a Foragnano, a tantissimi altri punti del territorio. L’acqua, intanto, si perde nelle strade. Il sindaco Morra si trincera ancora e sempre dietro il solito refrain, i furti d’acqua, che ci sono ma che non sono sempre l’origine del problema. Anche oggi tantissimi disagi, ma il primo cittadino si limita ai comunicati. Siamo alle chiacchiere, per ora. Sappiamo che si è insediato da poco e che i problemi sono tanti, ma l’agognata svolta tarda a vedersi.













