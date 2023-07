L’angolo della satira. Primo Consiglio dell’era Morra. Paragliola e il Maalox, i calzini del sindaco che si è accorto che a Marano ci sono i ladri d’acqua…

284 Visite

Oggi primo consiglio dell’era Morra, neo sindaco in Simioli Eduardo.

Gaetano Mosella, avvocato penalista, sarà eletto presidente dell’assise. Mimmo Paragliola è leggermente, ma leggermente incazzato. Tanta camomilla e Maalox per lui…

Crisi idrica in tante zone: dopo aver aggiornato i cittadini sulla propria pagina Fb, in special modo sulla tempestività degli interventi messi in essere nei giorni scorsi dal Comune, ora il sindaco Morra dice che è colpa dei ladri di acqua, di chi riempie le piscine e commette crimini. Dice anche che saranno presi provvedimenti. Peccato che la storia dei ladri d’acqua, a Marano, è nota da almeno 25 anni. Morra, nel frattempo, ha fatto il consigliere, l’assessore, il segretario di partito, ha sostenuto la giunta Perrotta, Cavallo e Visconti, ma nulla si è mai visto. Ora invece ci pensa lui contro i furbetti…

Crisi idrica in tante zone, il consigliere delegato all’acqua De Magistris pare se ne sia andato al mare…

Erba tagliata, erba da tagliare. Catuogno fraveca, Morra e qualche dipendente comunale sfravecano. Altro che calendario, ognuno manda gli operai dove cavolo gli pare.

Annunci a go go sulla pagina del sindaco. Ma non sarebbe il caso di essere più parsimoniosi negli annunci? Non sarebbe il caso di limitarsi alle cose importanti, che sono già tante? E invece no: ci raccontano anche quante volte al giorno si cambiano i calzini. Sta bene…













