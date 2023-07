Ancelotti allenatore del Brasile dal 2024

128 Visite

Carlo Ancelotti sarà l’allenatore del Brasile a partire dalla Copa America 2024, che si giocherà tra giugno e luglio del prossimo anno negli Stati Uniti L’allenatore passerà al nuovo incarico una volta terminato il suo contratto con il Real Madrid.

La CBF, la Federcalcio brasiliana, ha confermato che Fernando Diniz guiderà la squadra fino all’arrivo di Ancelotti.

L’ex allenatore di Milan e Chelsea diventerà il primo straniero ad allenare il Brasile da quasi sessant’anni. L’ultimo allenatore straniero del Brasile è stato l’argentino Filpo Nunez, che ha guidato la nazionale verdeoro per una partita nel 1965.

Il 64enne Ancelotti nella carriera da allenatore ha vinto due volte la Champions League sia con il Milan che con il Real Madrid. Ha anche vinto scudetti nazionali in Inghilterra con il Chelsea, in Germania con il Bayern Monaco e in Francia con il Paris Saint-Germain, oltre che con Real e Milan.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS