MARANO, IL TAR DA’ RAGIONE AL COMUNE: FERRILLO DI NUOVO A CAPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ACCOLTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DEGLI ATTI

Il Tar accoglie l’istanza cautelare del Comune e, alla luce di tale provvedimento, Gianluca Ferrillo può tornare al vertice del comando della polizia municipale. I giudici amministrativi hanno dunque sospeso gli effetti degli atti promossi dal difensore civico regionale e dal commissario ad acta successivamente nominato. La vicenda fu raccontata dal nostro giornale alcune settimane fa. Gianluca Ferrillo era stato nominato (pochi mesi fa) dai commissari alla guida del municipio quale comandante del comparto, operando (bene) per il lasso di tempo in cui ha prestato servizio in tale ruolo.

Già prima della sua nomina, tuttavia, si era mossa, con apposito ricorso al difensore civico regionale, la capitana ed ex comandante Maria Silvia De Luca, la più alto in grado del comando e più anziana nel momento in cui si insediarono i commissari prefettizi, che però preferirono non conferirle la posizione organizzativa che spetta proprio al comandante della polizia locale.

La De Luca, recente reduce da una sospensione per motivi disciplinari di sei mesi, sulla scorta del ricorso presentato a suo tempo era riuscita – poche settimane fa – ad ottenere la nomina di un commissario ad acta che ha ratificato quanto stabilito dal difensore civico regionale. In pratica era stata rimessa in sella. La svolta è arrivata ieri: per i giudici del Tar, infatti, l’ente comunale non è stato inerte. Ha effettivamente nominato un comandante, ragion per cui il difensore civico e il commissario ad acta non avrebbero dovuto agire con i poteri sostitutivi. La vicenda sarà dibattuta nel merito a novembre, nel frattempo Ferrillo può tornare al suo posto.













