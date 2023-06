Naufragio Grecia, si temono 600 morti tra i migranti: 100 bimbi nascosti nella stiva

51 Visite

Il giorno dopo il naufragio di un barcone carico di migranti partito dalla Libia e diretto verso l’Italia, i soccorritori greci continuano ad operare al largo della costa di Kalatama nella speranza, sempre più flebile, di trovare altri superstiti di quella che appare sempre più chiaramente come una delle peggiori tragedie della rotta del Mediterraneo centrale. Il bilancio ufficiale delle vittime del naufragio è fermo da ieri a quota 78. Ma le cifre definitive del disastro potrebbero essere molto diverse. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni delle autorità, si stima che stipati su ogni angolo della nave rovesciatasi all’alba di mercoledì a 80 km dalla costa greca vi fossero circa 750 persone. Ma ad essere tratti in salvo dopo il naufragio sono state, sin qui, soltanto 104 persone. «Tutti uomini di età compresa tra i 16 e i 40 anni, provenienti da Afghanistan, Pakistan, Siria e Egitto», ha fatto sapere il vicesindaco di Kalamata Giorgos Farvas. Per questo si teme realisticamente che le vittime della tragedia potrebbero essere fino a 600, come ha confermato oggi Manolis Makaris, il medico che ha accolto i superstiti nell’ospedale di Kalamata. Tra queste, purtroppo, potrebbero esserci molti minori. Secondo quanto riportato dagli stessi sopravvissuti al naufragio ai medici che li stanno curando, nella stiva del peschereccio erano stati nascosti «circa 100 bambini».













