Varcaturo: rissa con i manici di scopa, carabinieri arrestano 3 persone

A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a via Largo Patria, su segnalazione del 112, per una rissa.

Sul posto i militari hanno bloccato ed arrestato 3 persone – uno originario dell’Angola mentre gli altri 2 della Tanzania – rispettivamente di 52, 60 e 54 anni.

Per i militari non è stato semplice fermare i tre che, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, continuavano a darsele di santa ragione armati di manici di scopa.

Il 52enne e il 60enne sono stati medicati dal personale del 118 per una ferita lacero-contusa frontale e un trauma all’incisivo sinistro.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio. Ancora da chiarire il motivo che ha generato la rissa.













