Piano assunzionale Asìa: la conferenza dei capigruppo ha incontrato i vertici aziendali

La Conferenza dei capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, ha discusso del Piano assunzionale di Asìa con l’amministratore unico Domenico Ruggiero, il direttore degli Affari generali Carlo Lupoli e il direttore delle Risorse umane Benino Maddaluno.

Due i punti affrontati in particolare nel corso dell’incontro: la situazione dei 3840 idonei al concorso indetto da Asìa lo scorso anno e le prospettive per i 135 ex lavoratori interinali impiegati presso l’azienda, ai quali non è stato più possibile rinnovare il contratto di somministrazione.

Sul primo punto i vertici aziendali hanno chiarito che ad oggi sono stati assunti in azienda 315 dipendenti, dei quali 200 apprendisti di età inferiore ai 30 anni, e che si sta lavorando per assorbire entro fine anno, tutte le 500 posizioni messe a concorso, con la prospettiva, nei prossimi tre anni, di attingere dalla graduatoria per ogni ulteriore fabbisogno dell’azienda, questo anche alla luce di eventuali scorrimenti dovuti a progetti interni di ‘Job posting’ e ad un piano di prepensionamenti in via di definizione.

Sui 135 ex lavoratori interinali, è stata confermata l’intenzione dell’azienda di ricorrere alla somministrazione di lavoro nei periodi di “picco”, ovvero in periodi di particolari esigenze produttive, per non più di 4 mesi nel corso dell’anno. In tal senso e nelle more della nuova procedura di gara, che prediligerà la forma dello ‘staff leasing’, l’azienda continuerà a fornirsi dell’attuale società di lavoro interinale.

La presidente Amato, al termine del dibattito, ha evidenziato la necessità che la Capigruppo si faccia ora promotrice di un confronto politico con la Giunta, per verificare, rispetto a quanto emerso dal confronto con i vertici Asìa, un approfondimento sulla situazione degli ex lavoratori interinali.