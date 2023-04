Napoli, scudetto in cassaforte domenica se…

112 Visite

Il Napoli è primo in classifica con 17 punti di vantaggio sulla Lazio, sconfitta sabato dal Torino, e 19 sulla Juventus, che domenica sera proprio il Napoli ha battuto 1-0 in trasferta. Con questi distacchi, lo Scudetto potrebbe essere assegnato già a sei giornate dalla fine del campionato, il prossimo fine settimana, alla 32ª giornata.

Per vincere matematicamente il campionato, dopo 33 anni, il Napoli deve battere la Salernitana in casa sabato pomeriggio (ore 15) e sperare che domenica all’ora di pranzo la Lazio non vinca contro l’Inter a Milano. In tal caso il suo vantaggio in classifica arriverebbe almeno a 19 punti e non sarebbe più raggiungibile: nelle rimanenti sei giornate la Lazio, Juventus e la Roma, le squadre matematicamente ancora in corsa, potrebbero ottenerne soltanto 18.













