Bimba travolta e uccisa: la mamma (senza patente) voleva provare un’auto di lusso

Una tragedia causata dalla sprovvedutezza, secondo le forze dell’ordine che stanno indagando. In base a quanto emerso, Rosa pur essendo sprovvista di patente e non sapendo guidare ha voluto comunque provare l’auto di un suo amico, una potente Audi A3 duemila turbodiesel, mentre la piccola Aurora aspettava all’esterno della vettura, accanto a un muretto.

Rosa Palma ora è indagata per omicidio colposo. «Un atto dovuto», chiariscono gli inquirenti (indagini coordinate dalla procura di Nola) che ribadiscono l’ipotesi della fatalità alla base del terribile incidente. Gli inquirenti dovranno ora individuare le responsabilità oltre alla evidente fatalità. Il corpicino di Aurora è rimasto a disposizione delle autorità per l’esame autoptico all’obitorio del Policlinico di Napoli. Il tutto mentre il papà e gli altri parenti si sono chiusi in un mesto silenzio: la casa di Ponticelli è chiusa.