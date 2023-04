Finlandia, elezioni: Sanna Marin battuta da conservatori ed estrema destra

87 Visite

Urne chiuse in Finlandia andata al voto per le elezioni legislative che vedranno il rinnovo del Parlamento per il mandato 2023-2027 e con il 97,7% dei voti conteggiati il centro-destra, cioè il Partito della Coalizione Nazionale (Ncp) guidato da Petteri Orpo termina in testa al 20,7%. Al secondo posto arriva l’estrema destra di “Veri Finlandesi”, guidato dalla leader Riikka Purra, e il partito della premier socialdemocratica uscente Sanna Marin arriva terzo al 19,9%. Orpo ha rivendicato la vittoria: “Sulla base di questo risultato, i colloqui per la formazione di un nuovo governo in Finlandia saranno avviati sotto la guida del Partito della Coalizione Nazionale”, ha dichiarato

La premier uscente finlandese Sanna Marin ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni politiche nel suo paese, vinte invece dai Conservatori.

All’Sdp di Marin non è bastata la popolarità della giovane premier. La foto a poche ore dalla chiusura delle urne lascia presagire una tortuosa trattativa per la formazione della coalizione che sosterrà il governo, considerando i diversi veti incrociati espressi da alcune forze in campagna elettorale. Tradizionalmente in Finlandia all’esito delle elezioni, con sistema proporzionale e seggi assegnati per circoscrizioni in base alla popolazione, il partito più votato cerca di formare la coalizione di governo e indica il premier ormai dagli anni Novanta. Per la maggioranza servono 101 deputati sui 200 del parlamento.

Ieri si è votato anche in Bulgaria. Il blocco riformista pro-occidentale di Kiril Petkov guiderebbe, secondo gli exit poll di Gallup, gli scrutini nelle elezioni parlamentari in Bulgaria con il 25,3%. La colazione di centro-destra guidata dal partito Gerb dell’ex primo ministro Boyko Borissov è dato al 24,7%. La Bulgaria si è recata alle urne per la quinta volta dall’aprile del 2021 nel tentativo di rompere lo stallo politico che non ha permesso fin qui di dare vita ad un esecutivo stabile.













