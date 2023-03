Quarto e Marano, auto-ariete e furti a ripetizione. L’ultimo colpo nel centro Wind comune flegreo

178 Visite

Anche a Quarto un’escalation senza fine. Poche ore fa i ladri hanno fatto irruzione in un centro Wind. La tecnica è quella utilizzata poche ore prima anche a Marano: auto-ariete per sfondare la saracinesca. Il negozio era finito anche in passato nel mirino dei ladri. Sull’ennesimo caso indagano i carabinieri della locale tenenza. A Marano, invece, i militari dell’Arma hanno acquisito il filmato – registrato da un cittadino e pubblicato dal nostro portale – che immortala tre malviventi intenti a forzare la saracinesca di un negozio di ottica. Bottino di circa 24 mila euro.













