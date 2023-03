Marano, nemmeno la Fanelli sostiene il progetto Morra (Pd): corre da candidato sindaco a sinistra con altre forze

148 Visite

Sinistra sempre più divisa: nemmeno Stefania Fanelli, ex consigliera di Salvatore Perrotta ed ex candidata al consiglio comunale con Mauro Bertini, ex sindaco attualmente rinviato a giudizio per corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa, sostiene il progetto Morra (Pd). La Fanelli, da circa 20 anni nell’agone politico maranese, sarà candidata sindaco secondo quanto comunicato oggi con una nota diramata alla stampa. Chi la sosterrà? Nel comunicato non vi sono riferimenti precisi, ma si parla di partiti e forze di area di riferimento. Staremo a vedere se andrà fino in fondo o se Morra saprà recuperarla.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS