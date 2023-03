Marano, elezioni. Nuova riunione Lega-Fdi. Dopo il caos, sul tavolo anche il nome dell’ex consigliere Santoro

276 Visite

Il centrodestra alla disperata ricerca di un candidato sindaco ci riprova: stasera nuovo incontro tra Fdi e Lega, Forza Italia invece ha preferito fare il punto interno della situazione. Da quanto trapela, qualcuno vicino al deputato Michele Schiano avrebbe proposto il nome dell’ex consigliere Saverio Santoro (nella foto in basso), medico, da anni lontano dall’agone politico. Santoro fu consigliere di minoranza del centrodestra – piuttosto moderato e morbido – durante la gestione Perrotta. L’ex consigliera Giaccio dovrebbe invece fare un altro nome, probabilmente il suo, non gradito però a Forza Italia, a parte della stessa Fdi e Lega. Alla fine, forse, uscirà un nome di bandiera, probabilmente perdente, visto che il centrodestra non ha trovato la quadra su altre opzioni ritenute (sulla carta) più forti.













