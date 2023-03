Riaprono ville e strutture sportive: riparte la Città di Casavatore.

69 Visite

Finalmente dopo anni di immobilismo, lentamente, la cittadina a nord di Napoli sta cercando di ritornare alla normalità. A diramare una serie di annunci sulle opere realizzate e quelle in procinto di essere consegnate, lo stesso Sindaco Luigi Maglione che non trattiene la sua soddisfazione per quanti realizzato e far tornare a “rivivere” il paese offrendo opportunità ai tanti giovani che sono costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per poter far sport o trovare momenti di aggregazione. “Completata la fornitura delle attrezzature alla palestra della scuola De Curtis e la posa in opera dei canestri al Parco Petrucci per i ragazzi di Casavatore che vogliono trascorrere momenti di aggregazione praticando sport all’aria aperta, domenica 5 marzo sarà inaugurato il campo di calcio a cinque di Viale delle Industrie. Una nuova struttura sportiva, anche se piccola, sarà attiva sul nostro territorio. Lo sport è aggregazione, cultura e soprattutto un valore aggiunto per la crescita fisica, culturale ed etica dei giovani”. “Il nostro obiettivo – precisa il sindaco Maglione- resta sempre quello di incrementare o restituire a Casavatore infrastrutture sportive e spazi che per troppo tempo non sono state utilizzabili. Intanto procedono spediti i lavori al campo sportivo di Piazzale Sallustro, come da cronoprogramma, iniziata e conclusa la posa del manto erboso sintetico. Sarà un campo da gioco all’avanguardia per riprendere al meglio la lunga tradizione sportiva di a Casavatore. La struttura, nel corso del tempo era stata al centro di atti vandalici e usura del tempo. Con l’ultimazione dei lavori finalmente la struttura abbandonata da anni alla mercé del tempo, vedrà nuova luce. I finanziamenti, pari a circa 1.100.000 mila euro, furono stati stanziati dopo il parere favorevole del CONI e il progetto presentato per la riqualificazione dell’impianto polivalente dall’amministrazione Maglione.

