Quarto, beni confiscati: affidato a una coop il centro sociale per anziani

83 Visite

A Quarto, in un bene confiscato alla camorra, diventa realtà il centro sociale per anziani. La struttura, che sorge in via Kennedy, è stata affidata, sulla scorta di un bando pubblico, alla cooperativa sociale Giuli di Afragola. Il bene era appartenuto a Vincenzo Maresca, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi. L’immobile era stato vandalizzato qualche tempo fa ed è stato poi ristrutturato dal Comune flegreo. Nei prossimi giorni arriveranno anche le attrezzature: pc, scrivanie, sedie e altri materiali. Il nuovo centro sociale per anziani sarà inaugurato nelle prime settimane di aprile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS