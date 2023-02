Partenza esplosiva per il film di Alessandro Siani. “Tramite amicizia” è il miglior incasso al debutto nel giorno di San Valentino

142 Visite

Ottima partenza per il nuovo film di Alessandro Siani “Tramite amicizia” che debutta conquistando il primo posto al box office nel giorno di San Valentino. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, incassa nel primo giorno di programmazione più di 280 mila euro con oltre 42 mila spettatori.

“Un risultato fantastico per festeggiare al meglio San Valentino – dichiara la produttrice Federica Lucisano – vedere un film italiano in vetta alla classifica ci riempie di gioia e rafforza la nostra determinazione nel riportare il cinema italiano nel cuore dei nostri spettatori. Ringrazio tutti gli amici (è il caso di dirlo!) – Alessandro Siani, Rai Cinema, O1 Distribution – che hanno lavorato per questo successo”.

“Lo splendido risultato ottenuto dal film di Alessandro Siani – afferma Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution- ci dice che i grandi autori comici continuano ad essere nel cuore del pubblico. Si tratta di una partenza straordinaria, considerando anche l ‘uscita di martedì, che ci dimostra che gli spettatori hanno ancora voglia di ridere con intelligenza e con gusto accompagnati da una storia articolata come questa che racconta anche l’amore e l’amicizia”.

“Da un paio di anni – dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista – per scegliere di uscire con un film in sala ci vuole coraggio … oggi addirittura anche un pizzico di incoscienza!!!! Grazie a coloro che credono ancora nella magia della sala e soprattutto al pubblico che rende possibile l’impossibile! Il percorso è ancora lungo ma si intravede una luce …ed è quella di un proiettore! “

SINOSSI

Tramite amicizia racconta di Lorenzo (Alessandro Siani), il proprietario di un’agenzia che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l’amico perfetto…

Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS