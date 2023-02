Sondaggi, Fdi cresce ancora e arriva al 30 per cento. Sinistra in affanno per il caso Cospito

100 Visite

Fratelli d’Italia cresce e arriva al 30,6% dei consensi. Lo schieramento di Giorgia Meloni è nettamente il primo partito in Italia, e dopo un calo di preferenze a inizio anno – dovuto forse anche all’aumento dei prezzi della benzina – sembra aver ricominciato a crescere in popolarità. Dalle elezioni del 25 settembre a oggi, FdI ha guadagnato oltre 4 punti percentuali nei sondaggi.

Meno bene, invece, fanno gli alleati della maggioranza del governo Meloni. La Lega, infatti, si ferma all’8,7%, perdendo lo 0,3% in una settimana. Per il partito di Matteo Salvini è un risultato peggiore anche rispetto a quello delle elezioni (8,9%), che era stato considerato piuttosto deludente. Cala ancora di più Forza Italia di Silvio Berlusconi: -0,4%, arriva al 6,4% dei voti. I forzisti perdono quasi mezzo punto in sette giorni. Per loro appare piuttosto lontano il risultato ottenuto alle elezioni del 25 settembre, un 8,3% che aveva permesso a Forza Italia di avvicinare anche la Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS