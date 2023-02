Esponenti dei clan Spada e Casamonica tra i furbetti del Reddito

57 Visite

Possedevano tutto: motociclette e auto di lusso, appartamenti, terreni. Nonostante tutte queste proprietà, avevano fatto domanda per avere il reddito di cittadinanza. E, alla fine, l’avevano ottenuto frodando lo Stato per più di quattrocentomila euro. Tra i 61 “furbetti del reddito” pizzicati dai carabinieri, almeno una decina sono quelli vicini ai clan Spada e Casamonica. E questa scoperta sta spingendo gli investigatori verso ulteriori approfondimenti per cercare di capire se le due famiglie avessero messo su una vera e propria associazione per spingere a far taroccare le istanze e accontentare con il reddito chi è più o meno vicino agli scopi criminali dei clan che operano nella Capitale.

LA DINAMICA

Le giustificazioni per avere l’assegno mensile sono state le più varie, ma passavano tutte da false dichiarazioni, con appartamenti, auto e terreni regolarmente intestati ma non dichiarati nell’istanza. Oppure, riuscivano nei loro intenti segnalando di vivere in famiglie numerosissime che però, in realtà, proprio non c’erano.

Nella lista dei 61 denunciati anche 25 persone che non avevano dichiarato di essere agli arresti domiciliari o di aver respirato l’aria delle celle delle carceri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS