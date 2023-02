Ercolano. Trasporto illecito di rifiuti, denunciati trasportatore e titolare di una ditta

93 Visite

Il titolare di una ditta di Portici e un suo dipendente sono stati denunciati e un autocarro è stato sequestrato, dagli agenti della Polizia Locale di Ercolano, perché trasportava illecitamente rifiuti.

Il furgone stava attraversando via Benedetto Cozzolino, quando ha perso il carico ed è stato notato dagli agenti del comando di Polizia Locale di Ercolano che hanno provveduto a sanzionare il conducente e il titolare della ditta con sede a Portici, oltre a sequestrare l’autocarro.

Il sequestro rientra in un’attività più ampia del controllo del territorio di Ercolano. Gli agenti, coordinati dal Maggiore Nicola Vanacore, hanno provveduto a denunciare anche un 45enne della provincia di Foggia, sorpreso a vendere giocattoli contraffatti all’esterno di un istituto scolastico, oltre ad elevare oltre 20 verbali per eccesso di velocità, omessa revisione, mentre un veicolo è stato sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa.

“I nostri agenti della Polizia Locale sono impegnati quotidianamente per mantenere alta l’asticella della legalità. Chi trasporta o sversa illecitamente rifiuti è un criminale che va punito. Non facciamo sconti a nessuno, perché ad Ercolano indietro non si torna. Il rispetto delle regole resta un punto fondamentale per promuovere e valorizzare il territorio. Più controlli significa più sicurezza per tutti!” – afferma Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.













