Quarto, la tragedia in via Alighieri e la morte di Alessandro

Gravissimo incidente stradale a Quarto, precisamente in via Dante Alighieri, dove Alessandro Sulmonte, 49 anni, ha perso la vita. L’uomo è stato investito da un’auto guidata da un 52enne, mentre attraversava le strisce pedonali e non c’è stato niente da fare per salvargli la vita.

La vittima è deceduta sul colpo dopo l’impatto con il veicolo.

Sul posto municipale e i carabinieri della stazione di Pozzuoli per i rilievi di rito. La salma sarà portata al policlinico di Napoli per il successivo esame autoptico.

Sgomento tra i residenti per l’incidente mortale. L’investitore è stato denunciato: disposti esami tossicologici.

A Castellammare di Stabia, questa mattina, i carabinieri sono intervenuti in via Brin per un incidente stradale. Feriti un 18enne, che era alla guida della sua moto insieme ad un coetaneo e il passeggero. Non sono in pericolo di vit













