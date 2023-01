Casa Mehari, primo evento dell’anno: “L’oroscopo 2023 in… Mehari”

50 Visite

Sabato 7 gennaio 2023 (ore 19) primo appuntamento dell’anno: “L’oroscopo 2023 in… Mehari” con l’astrologo Riccardo Sorrentino. L’evento si terrà a Casa Mehari bene confiscato in via Nicotera n. 8, Quarto. Una serata con risate, sketch e previsioni. I quattro elementi Acqua-Aria-Fuoco-Terra dello Zodiaco saranno svelati dall’astrologo e tradotti in cibo dai ragazzi della Cooperativa “La Quercia Rossa”. Interventi dell’associazione Artemide con gli attori Luisa Perfetto e Arturo Delogu.

Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazione: 3471594511 – 3355323496 – artemide.ass@virgilio.it. Contributo associativo il cui ricavato sarà devoluto per le attività di Casa Mehari.

Da oltre quarant’anni Riccardo Sorrentino è un astrologo apprezzato e seguito a livello nazionale, avendo curato gli oroscopi in televisione (Montecarlo, Rai, Mediaset, Sky) e in radio (Radio Montecarlo, Radio 105, Radio Marte e Radio Amore). Si è occupato delle pagine di astrologia di diverse riviste (Gente, Gioia, Evatremila, Gente mese, Gente money, “Il nostro budget” e “Diva e Donna”). Per l’astrologia sportiva cura la rubrica settimanale “Gli astri nel pallone” e “Gli astri del mercato” su il quotidiano il Roma e, da circa ventuno anni, collabora con i suoi bio trend astrali con il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini. Sorrentino è volto noto anche nei programmi regionali; da anni l’astrologo ufficiale di Canale 21. Negli ultimi anni anche alcuni simpatici cammei nel cinema, partecipando ai tre ultimi film diretti da Vincenzo Salemme: “Cose da pazzi”, “S.M.S. sotto mentite spoglie e “No problem”.













