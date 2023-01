Napoli, rubano ambulanza e sfondano la vetrata di una pizzeria: ripresi dalle telecamere

301 Visite

«Siamo stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti. Viale Colli Aminei è sotto attacco continuo, chiediamo una presenza concreta e fattiva delle forze dell’ordine a tutela delle persone oneste che abitano e lavorano in un’area densamente popolata e viva, ma bersagliata dalla malavita. Le Istituzioni non restino sorde al grido di aiuto dei cittadini».

E’ lo sfogo di Daniele, proprietario della pizzeria assaltata nella notte del 31 da delinquenti che a bordo di un’ambulanza rubata hanno sfondato in retromarcia l’entrata del locale e portato via tutta la merce nei frigo, un’affettatrice, il danaro in cassa e una macchina per il caffè espresso. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono state trasmesse alla Questura.













