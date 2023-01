Napoli, incendio in casa: due persone in codice rosso

Ore 4 quartiere San Pietro a Patierno, via Antonio Sogliano 19.

I carabinieri – allertati dal 112 – intervengono per un incendio in atto in un’abitazione al primo piano di un palazzo. Le fiamme, da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare si siano propagate accidentalmente. Sul posto anche i vigili de fuoco.