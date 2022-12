Rapine a Giugliano, Melito e Mugnano: i carabinieri di Marano arrestano 3 giovani banditi

225 Visite

Rapina pluriaggravata a Giugliano, i carabinieri di Marano – che seguivano anche altri analoghi casi avvenuti tra Mugnano e Melito – hanno arrestato due 20 enni. Un altro coinvolto è un minore. I rapinatori sono tutti giuglianesi e lo scorso novembre avevano tentato di rapinare una tabaccheria a Giugliano, ma erano stati messi in fuga dal figlio del titolare con il quale avevano ingaggiato una colluttazione. Nella fuga persero uno zaino all’interno del quale c’erano alcuni loro effetti personali.

Le indagini sono coordinate dai magistrati di Napoli nord, per vicende e fatti che vanno dall’agosto al novembre di quest’anno. I militari di Marano hanno seguito il caso di Giugliano, in quanto già da tempo erano sulle tracce dei banditi che avevano fatto irruzione, armi in pugno, nelle attività commerciali di Melito e Mugnano.













