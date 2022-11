Marano, minacciarono il titolare di un bar: condannati Polverino e Visconti

136 Visite

Minacciarono il titolare di una caffetteria di Marano, reo di aver assunto un ex dipendente di un locale gestito dalla famiglia Polverino. Con questa accusa, nella giornata di ieri il tribunale Napoli nord (presidente del collegio Agostino Nigro) ha condannato Crescenzo Polverino (da non confondere con la persona intervista ieri dal nostro portale, ndr) e Claudio Visconti rispettivamente a un anno e 8 mesi di reclusione e due e 4 mesi di reclusione. Alla vittima sarebbe stato intimato, con reiterate minacce, di licenziare il barista. L’indagine è stata condotta dal pm Maria Di Mauro, all’epoca in forza alla Dda di Napoli e oggi procuratore aggiunto a Napoli nord.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS