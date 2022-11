MARANO. VERGOGNA, VERGOGNA, VERGOGNA

430 Visite

Vergogna, vergogna, vergogna e ancora vergogna. A noi non interessa di chi sia la colpa: se sia del Comune, della ditta Tekra, dei cittadini incivili. I cumuli, dopo 12 e passa giorni, vanno rimossi e basta per ragioni igienico-sanitarie. Poi si inizi a multare (non lo si fa da 10 anni) chi sversa senza regole. Il resto, oggi, non conta. Ci sono dieci strade chiuse, monnezza ovunque, buche ovunque, servizi di pessima qualità, acqua che non arriva in tante cose, bollette Tari che aumentano e tanti, tanti abusi, edilizi, commerciali e di altro genere. Vergogna, vergogna, vergogna anche su chi, politici e operatori mediatici tutt’altro che trasparenti e onesti, che non dicono una parola.













