Villaricca, cedimento stradale: ripristinato servizio idrico

87 Visite

Cedimento stradale a Villaricca, ripristinata l’erogazione dell’acqua agli edifici per i residenti degli edifici più prossimi alla voragine di via Palermo. Il Comune, con una comunicazione ufficiale, fa sapere che nella giornata di domani sarà ripristinato anche il servizio relativo al condotto fognario. Le utenze erano state staccate nelle more dei sopralluoghi di carattere geoelettrico eseguiti e in corso di svolgimento nel sottosuolo. Il crollo della strada sarebbe imputabile a un’infiltrazione nel sottosuolo, probabilmente causato da un guasto all’impianto idrico e fognario, entrambi di proprietà privata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS