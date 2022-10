Napoli, duplice omicidio: ordinanza in carcere per Riccio e altri “scissionisti” degli Amato-Pagano

427 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, oggi, la Squadra Mobile di

Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP

del Tribunale di Napoli, nei confronti di:

▪ RICCIO Mario cl. 91,

▪ RUSSO Francesco Paolo cl.90,

▪ BOTTINO Franco cl. 83,

▪ PALUMBO Sabato cl. 54.

in quanto ritenuti gravemente indiziati del duplice omicidio di ABRUNZO Ciro e GAIOLA

Franco feriti mortalmente con l’esplosione di 15 colpi d’arma da fuoco, il 21 giugno 2012,

a Napoli in corso Sirena.

L’azione delittuosa sarebbe maturata nell’ambito della c.d. terza faida di camorra scaturita

negli anni 2010 – 2012 per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti a Scampia,

Mugnano e Melito, che ha visto in contrapposizione i Di Lauro, gli Amato – Pagano e gli

Abete – Abbinante – Notturno.

Le vittime ABRUNZO Ciro e GAIOLA Franco erano legati agli Abete – Abbinante –

Notturno, mentre gli autori del duplice omicidio, destinatari della misura, affiliati alla

fazione degli Amato – Pagano.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari,

avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone

sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













