Marano, elezioni e scuole. I genitori: “Solo a Marano resteranno chiuse per 5 giorni, ma qual è la necessità?”

Gentile direttore, in occasione delle elezioni del 25 settembre, gran parte delle scuole del territorio resteranno chiuse per 5 giorni perché il comune intende prendere i locali il pomeriggio di giovedì 22 per restituirli martedì 28. C’è una nota del MIUR, la 66031 del 28 luglio, che recita testualmente “[…] si chiede di voler disporre che i locali scolastici, sede degli uffici di sezione elettorale, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali dal pomeriggio di venerdì 23 settembre sino all’intera giornata di lunedì 26 settembre 2022” perché le urne saranno aperte soltanto nella giornata di domenica 25 dalle 7 alle 23, così come comunicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali, con la nota 44428 del 26 luglio 2022 del Ministero dell’Interno.

Mi chiedo quale sia l’esigenza del comune di Marano di aggiungere ulteriori due giorni a questa richiesta del ministero? E chiedo anche perché, soprattutto alle nostre latitudini, ci sia questa enorme differenza con ciò che avviene nel resto d’Italia dove i giorni di scuola “persi” son soltanto due? Pensiamo ai bambini, unici nel mondo, ad esser stati privati di due anni di socialità; ai genitori che devono riorganizzare le proprie giornate lavorative ad ogni capriccio delle amministrazioni comunali; ai docenti costretti a rimodulare il programma di volta in volta. È mai possibile che solo noi, qui al sud, siamo costretti a subire tutto ciò? Tanto meno mi aspetto che i politicanti nostrani, che si stanno tanto sbattendo in questo periodo, riescano a capire che senza istruzione siamo un paese morto e che questa dovrebbe essere la loro prima e più importante battaglia se vogliono che Marano abbia un futuro dignitoso. Spero che questo messaggio arrivi a chi di dovere, ovvero ai commissari. Spero, soprattutto, che i cittadini possano unirsi davvero per vedere i propri diritti, e quelli dei propri figli, rispettati e mai più calpestati. Grazie per lo spazio dedicatomi.

Un genitore che non vuole arrendersi.