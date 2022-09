SCUOLA, RUSSO (FDI): “CATTEDRE VUOTE FLOP DEL GOVERNO, A STABILIZZARE  INSEGNANTI CI PENSEREMO NOI”*

59 Visite

“La Campania, che con la partenza dell’anno scolastico si trova a corto di insegnanti, soprattutto di sostegno, e anche di personale Ata, rappresenta l’ennesima prova del fallimento di questo Governo sulle politiche scolastiche. Che fine hanno fatto le promesse del ministero dell’Istruzione di coprire gli organici in maniera adeguata? Cadute nel vuoto,” così, in una nota, Giovanni Russo, parlamentare e candidato di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati a Napoli e Provincia commentando l’allarme lanciato dai sindacati sulla carenza di docenti di sostegno e di amministrativi nelle scuole italiane. “Da quello che si apprende, mancano all’appello 200mila docenti e 15 mila unità nel personale Ata, è una situazione insostenibile che richiede un immediato cambio di passo. La verità è che la figura del docente non è affatto valorizzata nel nostro Paese – prosegue Russo – con Fratelli d’Italia intendiamo predisporre un grande piano per superare una volta per tutte il problema strutturale della precarizzazione del personale docente, faremo investimenti nella formazione e nell’aggiornamento professionale e vogliamo adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europea. Né dobbiamo dimenticare che si deve intervenire sull’edilizia scolastica, per avere scuole sicure, moderne, sostenibili. Sarebbe auspicabile, infine, garantire quanto prima la costruzione di nuovi edifici scolastici in tempi molto rapidi. L’istruzione non dovrà più essere la cenerentola delle politiche economiche e di governo nel nostro Paese”.